Відома дата релізу та ціна українського шутера La Quimera від розробників серії Metro

Студія Reburn, що повстала з українського офісу 4AGames, відомих серією Metro, назвала дату релізу та ціну шутера La Quimera, який можна буде випробувати безплатно вже 12 квітня.

Шутер La Quimera вже зовсім скоро стане доступним геймерам, повідомляє 24 Канал.

До теми Анонсовано La Quimera – новий футуристичний шутер українською студії

Приємна ціна та закритий бета-тест

Поки у GSC Game World відсвяткували 18-річчя оригінальної STALKER, інша українська студія Reburn Studios, яка фактично є ребрендингом 4A Games Україна, назвала дату релізу своєї нової відеогри.

Вже 25 квітня у Steam вийде La Quimera – шутер з латиноамериканським колоритом, який розповість про життя футуристичного мегаполіса у 2064 році.

На додачу до цієї інформації Reburn представили новий трейлер ігрового процесу, який дає змогу поглянути на арсенал та здібності героїв гри.

Трейлер гри: дивіться відео

Окрім того, приємно здивувала ціна на новинку. Студія повідомила, що La Quimera продаватиметься за 29,99 долара США / 29,99 євро, тож в українському Steam очікуємо ціну в межах 1000 – 1300 гривень.

Але й це ще не все, адже 12 квітня відбудеться 24-годинний бета-тест гри до якого можуть долучитися всі охочі, попередньо зареєструвавшись на сторінці гри у Steam. Щоправда, кількість місць все ж буде обмежена, тож варто поспішити.