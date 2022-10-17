16 жовтня на Twitch каналі csgomc_ua можна було спостерігати за цікавим поєдинком, в якому брали участь як професіонали з двох команд NAVI по Counter-Strike, так і відомі українські діячі з інших галузей, повідомляє 24 канал.
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У справжньому герці зійшлися дві команди з досить кумедними назвами, зміксовані з професіоналів та аматорів.
За Team BAVOVNA грали:
- стендапер та ютуб-блогер – Микола "Mykola_srakaGOLA" Зирянов
- гравчиня NAVI Javelins – Анжеліка "Angelka" Козловська
- футболіст лондонського Арсенала – Олександр "zinchi_gorinchi" Зінченко
- ще одна представниця NAVI Javelins – Кароліна "Lilina" Каспшик
- гравець NAVI – Валерій "B1t" Ваховський
Їх опонентами була не менш серйозна Team KAVOON:
- гравець NAVI – Віктор "sdy" Оруджев
- представниця NAVI Javelins – Ханья "Hanka" Пудліс
- футболіст Евертона – Віталій "Mykolenko" Миколенко
- блогер та власник телеграм-каналу "Лачен пише" – Ігор "ded privit" Лаченков
- найкращий гравець CS:GO – Олександр "s1mple" Костилєв
Матч проходив на мапі de_dust2 та запам'ятався чималою кількістю феєричних моментів.
- 4 від Валерія Ваховського: відео
Трішки магії від s1mple: відео
Боротьба до останнього йшла раунд в раунд, проте, на радість вболівальників обох команд, все закінчилося нічиєю. Серед аматорів своєю впевненою грою найбільше запам'яталися Зінченко та Зирянов. Майстерність останнього навіть відзначили коментатори вечора – Олександр "petr1k" Петрик та Олексій Костилєв.
Менш успішною гра видалася для Лачена, а в післяматчевому інтерв'ю той і взагалі назвав себе "нубом" у CS:GO, зізнавшись, що йому більше до душі Dota 2.
Протягом трансляції завдяки підтримці глядачів вдалося зібрати понад 794 000 гривень для фонду "Землячки".
За пожертви, окрім видовищ, глядачі, що зробили донат сумою від 100 гривень, могли отримати 3 джерсі NAVI, 2 прапори України з підписами гравців, а також 2 речі з нової колекції мерча.
Подарунки для глядачів / зображення navi.gg
Глядач, що задонатив найбільшу суму, отримав унікальний подарунок – срібну прикрасу "NAVI Chain", що існує в єдиному екземплярі.
NAVI Chain та чарівна Тоня Предко / зображення navi.gg