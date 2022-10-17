16 жовтня на Twitch каналі csgomc_ua можна було спостерігати за цікавим поєдинком, в якому брали участь як професіонали з двох команд NAVI по Counter-Strike, так і відомі українські діячі з інших галузей, повідомляє 24 канал.

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У справжньому герці зійшлися дві команди з досить кумедними назвами, зміксовані з професіоналів та аматорів.

За Team BAVOVNA грали:

стендапер та ютуб-блогер – Микола "Mykola_srakaGOLA" Зирянов

гравчиня NAVI Javelins – Анжеліка "Angelka" Козловська

футболіст лондонського Арсенала – Олександр "zinchi_gorinchi" Зінченко

ще одна представниця NAVI Javelins – Кароліна "Lilina" Каспшик

гравець NAVI – Валерій "B1t" Ваховський

Їх опонентами була не менш серйозна Team KAVOON:

гравець NAVI – Віктор "sdy" Оруджев

представниця NAVI Javelins – Ханья "Hanka" Пудліс

футболіст Евертона – Віталій "Mykolenko" Миколенко

блогер та власник телеграм-каналу "Лачен пише" – Ігор "ded privit" Лаченков

найкращий гравець CS:GO – Олександр "s1mple" Костилєв

Матч проходив на мапі de_dust2 та запам'ятався чималою кількістю феєричних моментів.

- 4 від Валерія Ваховського: відео

Трішки магії від s1mple: відео

Боротьба до останнього йшла раунд в раунд, проте, на радість вболівальників обох команд, все закінчилося нічиєю. Серед аматорів своєю впевненою грою найбільше запам'яталися Зінченко та Зирянов. Майстерність останнього навіть відзначили коментатори вечора – Олександр "petr1k" Петрик та Олексій Костилєв.

Менш успішною гра видалася для Лачена, а в післяматчевому інтерв'ю той і взагалі назвав себе "нубом" у CS:GO, зізнавшись, що йому більше до душі Dota 2.

Протягом трансляції завдяки підтримці глядачів вдалося зібрати понад 794 000 гривень для фонду "Землячки".

Зауважте, "Землячки" – це соціальний диджитал-проєкт на підтримку жінок, що захищають Україну в боротьбі з російськими окупантами на фронті та у тилу.

За пожертви, окрім видовищ, глядачі, що зробили донат сумою від 100 гривень, могли отримати 3 джерсі NAVI, 2 прапори України з підписами гравців, а також 2 речі з нової колекції мерча.

Подарунки для глядачів / зображення navi.gg

Глядач, що задонатив найбільшу суму, отримав унікальний подарунок – срібну прикрасу "NAVI Chain", що існує в єдиному екземплярі.

NAVI Chain та чарівна Тоня Предко / зображення navi.gg

Повний запис трансляції можна знайти за посиланням.