Larian Studios закінчила з Baldur’s Gate 3, та зосередилася на новій грі
Бельгійська студія Larian Studios, відома завдяки успіху Baldur's Gate 3, офіційно заявила, що повністю зосередилася на розробці свого нового проєкту.
Як повідомляє 24 Канал, у коментарі для VideoGamer розробники повідомили, що "увага Свена Вінке та команди повністю прикута до наступної гри", а сама студія готується до тривалої інформаційної паузи.
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Це означає, що фанати Baldur's Gate 3 не отримуватимуть новин від Larian Studios найближчим часом.
Наразі студія працює над двома "надзвичайно амбітними рольовими іграми", які, ймовірно, не з'являться найближчими роками.
У жовтні керівник студії Свен Вінке жартома (після чого одразу забрав свої слова) припустив, що наступна гра студії може вийти не раніше 2029 року. Про деталі нового проєкту в Larian поки що мовчать, але точно відомо, що це не буде Baldur's Gate 4.
Це не те що ви очікуєте, але гра матиме фірмовий стиль Larian,
– зазначив Вінке навесні.
І ще одне...
Попри перехід до нового етапу, Larian Studios завершує роботу над восьмим великим оновленням для Baldur's Gate 3. Це буде останній значний патч перед тим, як розробники "попрощаються з Фейруном і вирушать на пошуки нових пригод".
Очікується, що реліз оновлення відбудеться у 2025 році, а тестування розпочнеться вже найближчим часом.
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Нагадаємо, що Baldur's Gate 3 вийшла з раннього доступу 3 серпня 2023 року на ПК (Steam, GOG), а згодом стала доступною для користувачів Mac, PS5, Xbox Series X і S.