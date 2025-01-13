Как сообщает 24 Канал, в комментарии для VideoGamer разработчики сообщили, что "внимание Свена Винке и команды полностью приковано к следующей игре", а сама студия готовится к длительной информационной паузе.

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Это означает, что фанаты Baldur's Gate 3 не будут получать новостей от Larian Studios в ближайшее время.

Сейчас студия работает над двумя "чрезвычайно амбициозными ролевыми играми", которые, вероятно, не появятся в ближайшие годы.

В октябре руководитель студии Свен Винке в шутку (после чего сразу забрал свои слова) предположил, что следующая игра студии может выйти не ранее 2029 года. О деталях нового проекта в Larian пока что молчат, но точно известно, что это не будет Baldur's Gate 4.

Это не то что вы ожидаете, но игра будет иметь фирменный стиль Larian,

– отметил Винке весной.

И еще одно...

Несмотря на переход к новому этапу, Larian Studios завершает работу над восьмым большим обновлением для Baldur's Gate 3. Это будет последний значительный патч перед тем, как разработчики "попрощаются с Фейруном и отправятся на поиски новых приключений".

Ожидается, что релиз обновления состоится в 2025 году, а тестирование начнется уже в ближайшее время.

А тем временем В Steam появился новый шутер о первых месяцах полномасштабной войны

Напомним, что Baldur's Gate 3 вышла из раннего доступа 3 августа 2023 года на ПК (Steam, GOG), а впоследствии стала доступной для пользователей Mac, PS5, Xbox Series X и S.