Розробники Baldur's Gate 3 розповіли чи планується зараз DLC для гри

Один з розробників Baldur's Gate 3 розповів чи розглядають зараз у Larian Studios можливість випуску DLC для своєї хітової гри. Детальніше – у матеріалі.

Після того, як Baldur's Gate 3 як справжній ураган увірвалася в життя геймерів і стала найбільшим хітом року, один з розробників підтвердив, що Larian Studios розмірковують над можливістю додання у гру DLC.

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Перебуваючи на Gamescom, старший менеджер Larian Studios Том Батлер розповів виданню IGN, що серед розробників ведуться серйозні розмови щодо можливого DLC для Baldur's Gate 3.

Батлера прямо запитали про майбутні плани для підтримки однієї з найкращих сучасних CPRG і він заявив, що команда "веде справжнє обговорення" щодо ймовірного доповнення.

Хоча розробник одразу додав застереження, що якщо це й відбудеться, то лише після додаткових виправлень і так необхідної для команди відпустки.

Не кажучи вже про те, що розробники все ще наполегливо працюють над консольними версіями гри.

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Отож, наступним пріоритетом для команди є версія для PS5, яка має вийти 6 вересня 2023 року. Пізніше планується, що Baldur's Gate 3 з'явиться на Xbox Series X|S, але не раніше кінця 2023 року.

Потім, очевидно, буде робота над виправленнями для цих версій, тому до DLC ще дуже і дуже далеко.

Щодо того, яким воно може бути, Батлер каже лише, що він і команда "хочуть зробити більше", але "ще не знають, що".