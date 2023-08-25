После того, как Baldur's Gate 3 как настоящий ураган ворвалась в жизнь геймеров и стала самым большим хитом года, один из разработчиков подтвердил, что Larian Studios размышляют над возможностью добавления в игру DLC.

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Находясь на Gamescom, старший менеджер Larian Studios Том Батлер рассказал изданию IGN, что среди разработчиков ведутся серьезные разговоры о возможном DLC для Baldur's Gate 3.

Батлера прямо спросили о будущих планах по поддержке одной из лучших современных CPRG и он заявил, что команда "ведет настоящее обсуждение" о вероятном дополнении.

Хотя разработчик сразу добавил оговорку, что если это и произойдет, то только после дополнительных поправок и так необходимого для команды отпуска.

Не говоря уже о том, что разработчики все еще упорно трудятся над консольными версиями игры.

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Следующим приоритетом для команды является версия для PS5, которая должна выйти 6 сентября 2023 года. Позже планируется, что Baldur's Gate 3 появится на Xbox Series X|S, но не раньше конца 2023 года.

Затем, очевидно, будет работа над правками для этих версий, поэтому до DLC еще очень и очень далеко.

Что касается того, каким оно может быть, Батлер говорит лишь, что он и команда "хотят сделать больше", но "еще не знают, что".