Скандал навколо Larian: використання нейромереж у Divinity розлютило спільноту

Голова Larian Studios Свен Вінке підтвердив в інтерв'ю Bloomberg, що команда застосовує генеративний штучний інтелект під час роботи над новою частиною рольової гри Divinity. Ця новина спровокувала хвилю критики з боку ігрової спільноти та колишніх співробітників компанії, змусивши керівника студії детальніше пояснити роль нових технологій у творчому процесі.

Під час розмови з журналістами Вінке запевнив, що жодні матеріали, згенеровані штучним інтелектом, не потраплять у фінальну версію Divinity, розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Як саме Larian використовуватиме генеративний ШІ?

За його словами, студія активно використовує ці інструменти виключно на етапі дослідження ідей, для створення концепт-артів, оформлення внутрішніх презентацій та як тимчасові заглушки для тексту.

Він також зазначив, що спочатку не всі працівники сприйняли ініціативу позитивно, але наразі команда переважно задоволена тим, як саме інтегровано ці технології.

Однак публічне визнання викликало гостру реакцію в інтернеті. Гравці та колишні працівники Larian піддали Вінке жорсткій критиці, а дехто навіть звинуватив його у неправді.

Зокрема, колишня художниця студії закликала проявити повагу до фахівців, зазначивши, що це експерти світового рівня, яким не потрібна допомога алгоритмів для генерації чудових ідей.

У відповідь на скандал Свен Вінке дав додатковий коментар виданню IGN та написав пояснення у соцмережах. Він наголосив, що Larian не має наміру замінювати людей нейромережами. Впровадження ШІ спрямоване на полегшення рутинної роботи, і це жодним чином не заважає компанії продовжувати наймати професійних сценаристів та художників.

Вінке уточнив, що інструменти застосовуються лише на дуже ранніх етапах розробки: для аналізу референсів та створення грубих начерків, які згодом обов'язково замінюються оригінальними ескізами, створеними людьми.

Керівник підсумував, що творчих людей наймають за їхній талант, а не для виконання вказівок машини, проте вони мають право експериментувати з новими інструментами, щоб спростити собі життя.

А тим часом Divinity: Original Sin 2 стала доступною на PlayStation 5, Xbox Series X/S та Nintendo Switch 2, з безплатним оновленням для тих, хто вже придбав гру на попередніх платформах.