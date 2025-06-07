Геройський шутер у жанрі "capture the flag" з підхожою назвою Last Flag стане дебютною грою студії Night Street Games, заснованої Маком та Деном Рейнольдсами – менеджером та вокалістом Imagine Dragons, інформує 24 Канал.

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Цікава концепція та знайомий голос

Сетинг гри перенесе геймерів у вигадане ігрове шоу 70-х років, де плеяда різноманітних героїв боротиметься за перемогу під дотепні коментарі оповідача, якого озвучив сам Ден Рейнольдс, який нещодавно вкотре підняв український прапор під час концерту в Таллінні.

Last Flag отримала розлогий трейлер, що продемонстрував розмаїття персонажів, основні елементи ігрового процесу та мапи, що чекатимуть на гравців.

Проєкт одразу нагадав досвідченим геймерам легендарну Team Fortress 2, але на візуальному стилі схожість закінчується.

Трейлер гри – дивіться відео

Однією з найбільших особливостей Last Flag мають стати саме тутешні мапи. За словами розробників, їхньою ціллю у створенні локацій для гри було бажання того, аби вони приносили гравцям так само багато задоволення, як і стрілянина.

У результаті кожна з карт проєкту пропонує гравцям безліч печер, тунелів та інших цікавих закутків і винагороджуватиме природну допитливість.

Дата релізу Last Flag наразі зазначена як 2026 рік, але пізніше цьогоріч планується бета-тестування гри.