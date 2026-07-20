Шлях до вершини

Ця перемога стала справжньою сенсацією, адже DPlus KIA приїхали на турнір у статусі очевидних аутсайдерів після досить посереднього виступу в регулярному сезоні LCK. Попри скептичні прогнози аналітиків і користувачів, команда продемонструвала неймовірну волю до перемоги, пише видання Insider Gaming.

На шляху до фіналу вони вибили з турніру справжніх гігантів дисципліни – Bilibili Gaming та Gen.G, позбавивши останніх можливості втретє поспіль завоювати титул.

Деталі фінального розгрому

Фінальна серія пройшла за повної домінації південнокорейців:

У першій грі, яка тривала 31 хвилину, DPlus KIA впевнено контролювали карту завдяки майстерності Хео "ShowMaker" Су на Вікторі та Smash на Кай'Сі, закінчивши матч із рахунком 16:9 за вбивствами.

Друга карта повторила сценарій: переломний момент стався біля лігва Барона, після чого Smash остаточно перехопив ініціативу, що призвело до перемоги за 33 хвилини з рахунком 18:8.

Третій раунд став справжнім фіаско для французького колективу Karmine Corp. DPlus KIA з перших хвилин тиснули на всі лінії, не даючи супернику можливості для маневру. Чхве "Lucid" Йон Хек та Чон "Siwoo" Сі У диктували темп у кожній сутичці. У результаті за 27 хвилин корейці завершили гру з розгромним рахунком 23:5. Найкращим гравцем (MVP) фінальної серії визнали Smash.

Історичне значення та призові

Для організації DPlus KIA цей тріумф має особливе значення, оскільки це їхній перший міжнародний титул із 2020 року й перший під оновленим брендом.

Окрім престижного трофея, команда отримала 600 тисяч доларів призових та 1000 очок у загальний клубний залік чемпіонату. Гравці Karmine Corp за друге місце заробили 340 тисяч доларів.

Ця перемога довела, що в сучасному кіберспорті навіть команди, в які ніхто не вірить, здатні дійти до самого верху. Успіх DPlus KIA у Парижі вже називають одним із найяскравіших моментів в історії професійної сцени League of Legends останніх років.