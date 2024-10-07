Масштабне дослідження показало, у якої гри найрозумніші шанувальники

Компанія WhichBingo залучила психологів, щоб провести дослідження розумових здібностей гравців. Понад 1000 людей пройшли тест на інтелект, призначений для визначення IQ, і в результат вчені змогли назвати гру, чиї фанати є найрозумнішими в галузі. Що ж це за гра?

Найрозумніші

Згідно з результатами, які наводить видання Insider Gaming, найрозумнішими гравцями у світі є фанати League of Legends. Вони показали найкращі результати в тестах.

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Цей факт цілком можна зрозуміти, адже поріг входу в LOL досить високий: на вивчення всіх персонажів потрібно багато зусиль, часу та пам'яті. Вам потрібно не лише тримати в голові всі їхні характеристики та механіки, а й складати численні стратегії перемог на кожному окремому персонажі, коли гра за одного й того ж героя відрізняється залежно від того, проти якого ворога ви граєте.

На іншому кінці шкали інтелекту знаходяться футбольної FC 24 та Rocket League. Було оцінено, що IQ гравців цих ігор коливається навколо позначки 90, тоді як середній IQ гравців League of Legends становить понад 120.

На другому місці розташувалася Black Myth: Wukong, середній IQ гравців якої становить 119,8 – дуже близько до переможця, що може свідчити про перетин аудиторій.

Baldur's Gate 3 посідає третє місце з показником 117,9.

Решту п'ятірки замикають гравці в Counter-Strike та Elden Ring.

Середина таблиці складається з найрізноманітніших ігор, починаючи від Battlefield 2042 (IQ 105,8) і Escape from Tarkov (104,2) до Deadlock (108,7) і Genshin Impact (106,8).

Call of Duty опинилася над Rocket League на вісімнадцятому місці, а гравці Warzone і Modern Warfare 3 можуть похвалитися середнім IQ на рівні 95,3.

Тут простежується явна тенденція — чим складніша гра, тим вищий середній IQ гравців. Якщо гра має змішану змагальну метасистему та складнішу механіку, вона вимагає сильнішого мозку, щоб грати в неї і, головне, отримувати задоволення. Саме тому простий у виконанні автофутбол на реактивних машинах та одна з найбільш аркадних франшиз шутерів на ринку посідають останні місця.