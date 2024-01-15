По – це маленькі духи, розкидані глибинах під Хайрумом, які можна збирати в Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Як показала наполегливість одного з геймерів, максимально можна зібрати 999 999 По.

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Геймер награв 78 діб у Legend of Zelda

Затятий геймер почав колекціонувати По в червні 2023 року. Загалом на це він витратив 1 тисячу 885 годин або ж понад 78 діб. Якщо порахувати, виходить, що за останні 6 місяців на це досягнення він витратив ледь не половину свого часу. Тобто, крім гри, встигав лише поспати та іноді поїсти.

Відповідаючи на питання про те, для чого це взагалі було потрібно, геймер розповів, що йому просто було цікаво. Він хотів якомога більше грати в Legend of Zelda та дізнатися, яка кількість По є максимальною в грі.



Неймовірне досягнення в Legend of Zelda / Скриншот геймера mh_1225_squall

Критичним для цього маршруту є той факт, що Великий По, який дає 20 По, відроджується лише раз у чотири години. Тож, імовірно, геймер досягнув цього показника, граючи чотиригодинними уривками.