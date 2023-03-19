Легендарний гравець CS:GO програв бій за правилами MMA – видовищне відео

Польська легенда cцени Counter-Strike – Ярослав "pashaBiceps" Ярзабковскі не зміг повторити торішній успіх та програв свій другий бій зі змішаних єдиноборств. Відео нищівної поразки – у матеріалі.

Професійний кіберспортсмен та Major MVP 2014 року, уторік провів перший професійний поєдинок в MMA та здобув перемогу, завершивши бій видовищним нокаутом. Однак другий вихід Папіто в октагон став, м'яко кажучи, не таким успішним, повідомляє 24 Канал.

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У своєму другому бої в MMA легендарний кібератлет програв блогеру Марчіну Дюбелю, у рамках все тієї ж HIGH-ліги. Бій між поляками відбувся на переповненій Spodek Arena, але тривав лише один раунд.

Ярзабковскі пропустив кілька ударів з близької дистанції, а після фатального правого хука у щелепу впав на підлогу. Дюбель продовжив домінувати в партері та переміг Біцепса задушенням на 6 секундні другої хвилини бою.

Колишній кіберспортсмен на деякий час навіть втратив свідомість, через що на арені запанувала тиша, але згодом боєць все ж зумів підвестися.

Момент поразки Папіто: відео

Після бою Ярослав опублікував фото з дружиною, повідомивши фанатам, що перебуває у доброму здоров'ї та настрої.

pashaBiceps з дружиною / Фото з твітеру

Геймінг > Бійки. Не цього разу Папіто, – прокоментував світлину pashaBiceps у твітері.

Фанати поляка та колеги зі світу CS:GO, включаючи seized та XANTARES, підтримали його в коментарях.