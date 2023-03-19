Профессиональный киберспортсмен и Major MVP 2014, в прошлом году провел первый профессиональный поединок в MMA и одержал победу, завершив бой зрелищным нокаутом.. Однако второй выход Папито в октагон стал, мягко говоря, не столь успешным, сообщает 24 Канал.

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В своем втором бою в MMA легендарный кибератлет проиграл блогеру Марчину Дюбелю, в рамках все той же HIGH-лиги. Бой между поляками состоялся на переполненной Spodek Arena, но длился всего один раунд.

Ярзабковски пропустил несколько ударов с близкой дистанции, а после рокового правого хука в челюсть упал на пол. Дюбель продолжил доминировать в партере и победил Бицепса удушением на 6 секунде второй минуты боя.

Бывший киберспортсмен на время даже потерял сознание, из-за чего на арене воцарилась тишина, но впоследствии боец все же сумел подняться.

Момент поражения Папито: видео

После боя Ярослав опубликовал фото с женой, сообщив фанатам, что находится в хорошем здравии и настроении.

pashaBiceps с женой / Фото с твиттера

Гейминг > Драки. Не в этот раз Папито, – прокомментировал фотографию pashaBiceps в твиттере.

Фанаты поляка и коллеги из мира CS:GO, включая seized и XANTARES, поддержали его в комментариях.