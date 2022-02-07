Культовый игрок CS:GO – Ярослав "pashaBiceps" Ярзабковски совершил дебют в единоборствах ММА и победил соперника сокрушительным "хедшотом" во втором раунде.

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Во времена профессиональной карьеры Паша входил в состав знаменитого польского состава коллектива Virtus.Pro, который с 2014 по 2018 год был одной из лучших команд мира в Counter-Strike.

После CS:GO Паша, всегда выделявшийся своей физической подготовкой, решил не сидеть сложа руки и попробовать себя в ММА.

Форма Паши во времена киберспорта / изображение wewatch.gg

Геймер провел свой первый бой 5 февраля в рамках "HIGH-лиги" – турнира, где в качестве бойцов выступают разнообразные знаменитости. Там он встретился с польским бодибилдером Михалом "Owca WK" Овчарзаком.

Как это часто бывает, успешный человек – успешный во всем. "Папито" стал очередным подтверждением этой гипотезы, когда уже во 2 раунде сначала устоял под градом атак оппонента, а затем точным ударом в челюсть отправил его на пол октагона.

Реакция сети

Бывшие оппоненты и друзья Бицепса из мира CS: GO искренне болели за него и после поединка засыпали триумфатора поздравлениями.

Среди них были не менее легендарные киберспортсмены – Габриэль "Fallen" Толедо и лучший игрок CS:GO в 2021 году – украинский снайпер Александр "s1mple" Костилев.

Не осталась в стороне и игра, благодаря которой Паша стал известен во всем мире.

Официальный аккаунт CS: GO в твиттере не только поздравил новоиспеченного бойца, но и установил его фото в качестве аватара профиля.



С такой сокрушительной победой в активе трудно предположить, когда и с кем "Папито" сойдется в следующем поединке, но одно можно сказать точно: все сообщество CS:GO будет поддерживать поляка в его углу.