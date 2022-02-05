Когда Call of Duty: Warzone совершила переход к карте Кальдера, многое в игре существенно изменилось. Например, появилось нововведение, не позволявшее игрокам покупать комплект снаряжения до определенной "зоны" распространения смертельного газа.

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Хотя это было сделано с целью позаботиться о менее мастеровитых пользователях, которым было тяжело накопить нужную сумму средств в начале игры, наиболее недовольными подобным решением оказались профессиональные игроки и стримеры.

Одним из них был Swagg, который настолько желал, чтобы разработчики вернули старый уклад, что пообещал в случае этого набить татуировку с логотипом их студии прямо у себя на ягодице.

После нескольких недель тишины, разработчики неожиданно наконец-то исправили так раздражавшую стримеров ситуацию и геймер удивительно быстро выполнил свое обещание.

Я никогда не капитулирую (иконка кепки – ред.), – прокомментировал татуировку геймер.

Пост быстро стал вирусным, шокировав все сообщество Warzone. Социальные сети Call of Duty также распространяли данную новость.

"Человек слова" – именно так официальный аккаунт CoD в твиттере назвал стримера. Сами Raven Software не только поделились этим постом, но даже поменяли официальный "аватар" собственного профиля в твиттере, чтобы отметить это веселое событие, правда, совсем ненадолго.

Краткое время это изображение красовалось в профиле Raven Software / изображение dexerto.com

Доподлинно неизвестно действительно ли обещание, которое дал Swagg повлияло на решение разработчиков вернуть "комплекты" в привычное состояние, но результат точно порадовал и их и все геймерское сообщество.