Коли Call of Duty: Warzone здійснила перехід до мапи Кальдера багато чого в грі суттєво змінилося. Наприклад, з'явилося нововведення, що не дозволяло гравцям купувати комплект спорядження до певної "зони" поширення смертельного газу.

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Хоча це було зроблено з метою подбати про менш майстерних користувачів, яким було важко накопичити потрібну суму коштів на початку гри, найбільш невдоволеними подібним рішенням опинилися професійні гравці та стрімери.

Одним з них виявився Swagg, який настільки прагнув, щоб розробники повернули старий уклад, що пообіцяв в разі цього набити татуювання з логотипом їхньої студії просто у себе на сідниці.

Після кількох тижнів тиші, розробники неочікувано нарешті виправили ситуацію, що так дратувала стрімерів і геймер напрочуд швидко виконав свою обіцянку.



Я ніколи не капітулюю (іконка кепки – ред.), – прокоментував татуювання геймер.

Пост швидко став вірусним, шокувавши всю спільноту Warzone. Соціальні мережі Call of Duty також поширювали цю новину.

"Людина слова" – саме так офіційний акаунт CoD у твітері назвав стрімера. Самі Raven Software не тільки поділилися цим постом, але навіть змінили офіційний "аватар" власного профілю у твітері, щоб відзначити цю веселу подію, щоправда, зовсім ненадовго.

Короткий час це зображення красувалося в профілі Raven Software / зображення dexerto.com

Достеменно невідомо чи дійсно обіцянка, яку дав Swagg вплинула на рішення розробників повернути "комплекти" до звичного стану, але результат точно потішив і їх і всю геймерську спільноту.