Відеогру Battlefield 2042 можна сміливо називати одним з найбільших провалів 2021 року. Цей проєкт отримав дуже низькі оцінки, вже втратив майже всю свою аудиторію, а його технічна складова навіть зараз продовжує розчаровувати геймерів.

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А чергове яскраве підтвердження останнього з'явилося кілька днів тому. Річ у тім, що цими вихідними проходив невеликий офіційний турнір з відеогри Battlefield 2042, який організував портал Crown Channel при підтримці компанії Electronic Arts. Варто відзначити, що змагання знайшло своїх глядачів, а в піковий момент за трансляцією спостерігало понад 30 тисяч геймерів.

Щоправда, шанувальникам серії Battlefield цей спонсорський турнір не сподобався. Вони розкритикували формат та учасників, а також так й не зрозуміли, як організатори змагання займалися підрахунком статистики. Річ у тім, що в Battlefield 2042 ще досі не додали звичайну таблицю з результатами, де можна побачити кількість вбивств, смертей та інші показники.

Але в мережі обговорюють не все вищезгадане, а кумедний епізод, який потрапив на офіційну трансляцію. Річ у тім, що в один момент одразу всі учасники змагання застрягли в текстурах. Спершу вони намагалися вибратися звідти та поводилися досить професійно. Коментатор та гравці наче намагалися показати, що все йде за їхнім планом.

Щоправда, зрештою деякі з них розсміялися, а один геймер навіть зміг вибратися з такої пастки. Для цього він кинув гранату собі під ноги, а потім використав костюм-крило. Найцікавіше, що після цього епізоду офіційна трансляція завершилася. Можна припустити, що сталося це через те, що двоє інших гравців так й не змогли вибратися звідти.

Момент з текстурами: відео