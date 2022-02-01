Видеоигру Battlefield 2042 можно смело называть одним из самых больших провалов 2021 года. Этот проект получил очень низкие оценки, уже потерял почти всю свою аудиторию, а его техническая составляющая даже сейчас продолжает разочаровывать геймеров.

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А очередное яркое подтверждение последнего появилось несколько дней назад. Дело в том, что в эти выходные проходил небольшой официальный турнир по видеоигре Battlefield 2042, который организовал портал Crown Channel при поддержке компании Electronic Arts. Следует отметить, что соревнование нашло своих зрителей, а в пиковый момент за трансляцией наблюдало более 30 тысяч геймеров.

Правда, поклонникам серии Battlefield этот спонсорский турнир не понравился. Они раскритиковали формат и участников, а также не поняли, как организаторы соревнования занимались подсчетом статистики. Дело в том, что в Battlefield 2042 до сих пор не добавили обычную таблицу с результатами, где можно увидеть количество убийств, смертей и другие показатели.

Но в сети обсуждают не все вышеупомянутое, а забавный эпизод, попавший на официальную трансляцию. Дело в том, что в один момент сразу все участники соревнования застряли в текстурах. Сначала они пытались выбраться оттуда и вели себя довольно профессионально. Комментатор и игроки словно пытались показать, что все идет по их плану.

Правда, в конце концов некоторые из них рассмеялись, а один геймер даже смог выбраться из такой ловушки. Для этого он бросил гранату себе под ноги, а затем использовал костюм-крыло. Самое интересное, что после этого эпизода официальная трансляция завершилась. Можно предположить, что произошло это из-за того, что двое других игроков так и не смогли выбраться оттуда.

Момент с текстурами: видео