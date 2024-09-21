Легендарний гравець NAVI повертається в кіберспорт – з'явилася нова українська команда з CS 2

Справжня легенда українського кіберспорту та організації Natus Vincere оголосила про своє повернення у змагальний Counter-Strike 2, ставши тренером нового українського колективу.

Українські шанувальники змагального Counter-Strike 2 отримали ще один колектив за який можна вболівати – SkyFury, з досвідченим тренером на чолі.

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Чи зможуть SkyFury підкорити Олімп CS 2

Легендарний капітан "народжених перемагати" та один з найкращих українських кіберспортсменів в історії – Данило "Zeus" Тесленко, повертається на змагальну сцену як керманич молодого колективу.

Проєкт під назвою SkyFury представив склад з п'яти молодих українських гравців з середнім віком учасників у 20.2 роки.

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Найвідомішим для широкого загалу серед п'ятірки є Юрій "⁠rendY⁠" Халишин – вихованець NAVI Junior, який має за плечима 47 офіційних матчів.

Решта гравців менш досвідчена, але це лише початок їхнього шляху.

Склад SkyFury виглядає наступним чином: