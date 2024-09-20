20 сезон ESL Pro League плавно підходить до завершення, але він став значно цікавішим після того, як сітку змагань покинули одні з фаворитів – Team Vitality, інформує Games 24.

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Eternal Fire зіграли на межі можливостей

Перед стартом матчу головними фаворитами усього змагання вважалися Team Vitality та NAVI, тож експерти не давали EF надто багато шансів. Схоже, що це зіграло лишень на руку гравцям турецької організації.

За прогнозами Favbet, NAVI має всі шанси на перемогу в ESL Pro League Season 20. Коефіцієнт на їхній виграш – 3.50. А щоб бути в курсі всіх топових подій та новин кіберспорту, стежте за лініями на сайті Favbet.

Чемпіони IEM Cologne розпочали матч на виборі суперників – мапі Anubis. Перший раунд BO3 протистояння був напрочуд важким і обидві половини закінчилися з рахунком 6:6, але в овертаймах Eternal Fire все ж змогли схилити чашу терезів на свій бік та здобути перемогу – 16:14.

Далі була Nuke, яку обрали Team Vitality. На ній французький колектив повністю контролював ситуацію та катком проїхався по суперниках, швидко забравши мапу собі в актив з переконливим рахунком 13:5.

Одначе, вирішальною для матчу стала Inferno на якій розгорнулася просто-таки пекельна боротьба.

Командам довелося зіграти 3 кола додаткових раундів, адже жоден з колективів не хотів покидати ESL Pro League. Мапа була напруженою до останнього моменту, але Eternal Fire показали нескінченне бажання пройти далі та зуміли створити сенсацію – 22:20 на їх користь, а Team Vitality покидають турнір у чвертьфіналі.

Один з вирішальних раундів – дивитися відео

У півфіналі, що відбудеться 21 вересня о 17:15 за Києвом, Eternal Fire зустрінуться з бразильським колективом MIBR.