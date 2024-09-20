20 сезон ESL Pro League плавно подходит к завершению, но он стал значительно интереснее после того, как сетку соревнований покинули одни из фаворитов – Team Vitality, информирует Games 24.

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Eternal Fire сыграли на пределе возможностей

Перед стартом матча главными фаворитами всего соревнования считались Team Vitality и NAVI, поэтому эксперты не давали EF слишком много шансов. Похоже, что это сыграло только на руку игрокам турецкой организации.

За прогнозами Favbet, NAVI має всі шанси на перемогу в ESL Pro League Season 20. Коефіцієнт на їхній виграш – 3.50. А щоб бути в курсі всіх топових подій та новин кіберспорту, стежте за лініями на сайті Favbet.

Чемпионы IEM Cologne начали матч на выборе соперников – карте Anubis. Первый раунд BO3 противостояния был на удивление тяжелым и обе половины закончились со счетом 6:6, но в овертаймах Eternal Fire все же смогли склонить чашу весов на свою сторону и одержать победу – 16:14.

Далее была Nuke, которую выбрали Team Vitality. На ней французский коллектив полностью контролировал ситуацию и катком проехался по соперникам, быстро забрав карту себе в актив с убедительным счетом 13:5.

Однако, решающей для матча стала Inferno на которой развернулась просто-таки адская борьба.

Командам пришлось сыграть 3 круга дополнительных раундов, ведь ни один из коллективов не хотел покидать ESL Pro League. Карта была напряженной до последнего момента, но Eternal Fire показали бесконечное желание пройти дальше и сумели сотворить сенсацию – 22:20 в их пользу, а Team Vitality покидают турнир в четвертьфинале.

Один из решающих раундов – смотреть видео

В полуфинале, который состоится 21 сентября в 17:15 по Киеву, Eternal Fire встретятся с бразильским коллективом MIBR.