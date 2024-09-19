Роланд "Ultimate" Томковяк продемонстрировал выдающееся выступление, получив индивидуальный рейтинг 1.79, что сделало его самым ярким игроком матча, сообщает VPESports.

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Благодаря этой победе Team Liquid вышла в четвертьфинал, где 20 сентября в 20:30 по киевскому времени встретится с G2 Esports.



Турнирная табличка ESL Pro League 20 / Скриншот hltv

Тем временем Complexity Gaming покидают турнир, заняв 9-12 места и забрав домой 23 500 долларов из призового фонда ивента.

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В состав Team Liquid входят:

Кит "NAF" Маркович,

Марек "YEKINDAR" Галинскис,

Рассел "Twistzz" Ван Далкен,

Роланд "ultimate" Томковяк,

Джастин "jks" Севидж.

В состав Complexity входят:

Майкл "Grim" Винс,

Джонни "JT" Теодосиу,

Рики "floppy" Камери,

Хокон "Hallzerk" Фиарли,

Джонатан "EliGE" Яблоновски.

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