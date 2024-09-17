Определились 16 команд по Counter-Strike 2, ставших участницами решающего раунда ESL Pro League Season 20 и среди них оказался состав украинской киберспортивной организации Natus Vincere, информирует Games 24.

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Кто прошел в финальный этап соревнований

Коллективы, что пробились в плей-офф разместились в 3 разных раундах сетки, в зависимости от результатов в предыдущем туре.

Так победители своих групп: M80, Vitality, NAVI и G2 – ожидают соперников уже в четвертьфинале турнира (состоятся 19 и 20 сентября).

За прогнозами Favbet, NAVI має всі шанси на перемогу в ESL Pro League Season 20. Коефіцієнт на їхній виграш – 3.50. А щоб бути в курсі всіх топових подій та новин кіберспорту, стежте за лініями на сайті Favbet.

Чуть ниже оказались Eternal Fire, MIBR, Imperial и Liquid – они так же ждут оппонентов, но во 2 раунде плей-офф, который пройдет 18 сентября.

Сетка финального раунда / Скриншот hltv

Начнут свои матчи уже сегодня (17 сентября) коллективы, которые пробились в 1 раунд игр на выбывание, а именно 4 следующие пары:

Virtus.Pro против HEROIC – 14:00 по Киеву;

против – 14:00 по Киеву; BIG против The MongolZ – 14:00 по Киеву;

против – 14:00 по Киеву; Spirit против FURIA – 17:15 по Киеву;

против – 17:15 по Киеву; FaZe против Complexity – 20:30 по Киеву;

С кем могут сыграть NAVI

"Рожденные побеждать" будут стартовать в играх на вылет 20 сентября в 17:15 по Киеву, но поскольку они попали сразу в четвертьфинал, то в соперниках может оказаться кто-то сразу из 3 коллективов.

Сначала Spirit и FURIA сыграют между собой за право оказаться во 2 раунде плей-офф, где триумфатора будет ожидать коллектив Imperial.

Победитель этой новой пары отправится на поединок с NAVI.