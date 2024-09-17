Визначилися 16 команд з Counter-Strike 2, що стали учасницями вирішального раунду ESL Pro League Season 20 і серед них опинився склад української кіберспортивної організації Natus Vincere, інформує Games 24.

Цікаво Найбезглуздіша кіберспортивна дисципліна зібрала рекордну кількість глядачів і випередила LOL

Хто пройшов до фінального етапу змагань

Колективи, що пробилися до плей-оф розмістилися у 3 різних раундах сітки, залежно від результатів у попередньому турі.

Так переможці своїх груп: M80, Vitality, NAVI та G2 – очікують на суперників вже у чвертьфіналі турніру (відбудуться 19 та 20 вересня).

За прогнозами Favbet, NAVI має всі шанси на перемогу в ESL Pro League Season 20. Коефіцієнт на їхній виграш – 3.50. А щоб бути в курсі всіх топових подій та новин кіберспорту, стежте за лініями на сайті Favbet.

Трохи нижче опинилися Eternal Fire, MIBR, Imperial та Liquid – вони так само чекають опонентів, але у 2 раунді плей-оф, який пройде 18 вересня.

Сітка фінального раунду / Скриншот hltv

Розпочнуть свої матчі вже сьогодні (17 вересня) колективи, які пробилися в 1 раунд ігор на вибування, а саме 4 наступні пари:

Virtus.Pro проти HEROIC – 14:00 за Києвом;

проти – 14:00 за Києвом; BIG проти The MongolZ – 14:00 за Києвом;

проти – 14:00 за Києвом; Spirit проти FURIA – 17:15 за Києвом;

проти – 17:15 за Києвом; FaZe проти Complexity – 20:30 за Києвом;

З ким можуть зіграти NAVI

"Народжені перемагати" стартуватимуть в іграх на виліт 20 вересня о 17:15 за Києвом, але оскільки вони потрапили одразу до чвертьфіналу, то в суперниках може опинитися хтось одразу з 3 колективів.

Спершу Spirit та FURIA зіграють між собою за право опинитися у 2 раунді плей-оф, де на тріумфатора очікуватиме колектив Imperial.

Переможець цієї нової пари відправиться на поєдинок з NAVI.