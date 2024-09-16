Результати

Згідно з даними платформи Esports Charts, цьогорічний чемпіонат світу GeoGuessr, що відбувся у Швеції, зібрав 254 000 пікових глядачів, що більш ніж утричі перевищує показник 2023 року.

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Турнір щойно завершився. Це був лише другий його сезон з моменту заснування.

Перший раз він максимально зібрав лише близько 71 000 глядачів.

Цього року середня кількість глядачів становила близько 59 000, тоді як у 2023 році цей показник становив 25 240 людей.

Загалом за весь турнір 2024 року було переглянуто близько 1,56 мільйона годин трансляцій.

Основна мета гри полягає в тому, щоб гравці вгадали, де вони знаходяться на карті світу. Завдяки даним з Google Street View організатори розміщують гравця у випадковій географічній зоні. Потім він повинен відгадати, що це за локація. Чим точніше припущення, тим більше балів заробляє учасник.

До того, як стати кіберспортом, ця забавка стала фаворитом стримерів і творців контенту, відколи була вигадана у 2013 році. Під час COVID-19 спостерігалося зростання кількості прямих трансляцій, оскільки люди сиділи вдома й шукали для себе нові заняття.

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Великий успіх

Цікаво, що стрімке зростання популярності гри призвело до того, що цьогорічний чемпіонат світу GeoGuessr World Cup 2024 випередив деякі відомі кіберспортивні змагання за піковою кількістю глядачів. Сюди входять LCS Spring 2024 з League of Legends (246 184 глядачі), Call of Duty League 2024: Stage 1 Major (245 437 людей) і Halo Championship Series 2024: Arlington Major (109 670 глядачів).

Турнір показав хороші результати за всіма показниками, різко збільшивши свою глядацьку аудиторію, але при цьому з відносно невеликим призовим фондом — трохи більш як 50 000 доларів.

Подія відбулася в Стокгольмській ратуші, місці, відомому тим, що там проходить Нобелівський банкет, який відбувається після церемонії вручення Нобелівської премії.