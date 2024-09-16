Результати

Team Liquid перемогли Gaimin Gladiators у гранд-фіналі, що зробило цю кіберспортивну організацію дворазовим чемпіоном The International, пише Liquipedia. Команда вийшла переможницею з рахунком 3:0.

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Матч був вельми одностороннім, оскільки Liquid впевнено переграли GG на всіх трьох картах, показавши повне домінування.

Окремої згадки заслуговує офлейнер Team Liquid Нета Шапіра, відомий як "33". Він став першим в історії гравцем, що виграв турнір з двома різними командами. Вперше він став чемпіоном у 2022 році з Tundra Esports. Для всіх інших гравців Team Liquid це була перша перемога на The International.

Поточний склад Team Liquid:

Mike miCKe Wu

Michał Nisha Jankowski

Neta 33 Shapira

Samuel Boxi Svan

Aydin iNSaNiA Sarkoi

Сапорт команди Liquid Самуель Boxi Свон дав післяматчеве інтерв'ю, в якому поділився своїми емоціями після перемоги. Це перше чемпіонство гравця на турнірі такого високого рівня.

Приємно нарешті виграти великий LAN-турнір. Це моя перша перемога в чемпіонаті першого рівня в кар'єрі, якщо вірити Лікіпедії. Приємно починати вигравати з найбільшого турніру,

– каже Свон.

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Розподіл призового фонду такий:

Team Liquid – 1 143 897 доларів .

. Gaimin Gladiators – 355 894 долари.

Tundra Esports – 228 378 доларів.

Team Falcons – 152 492 долари.

Xtreme Gaming – 88 971 долар.

Cloud9 – 88 971 долар.

Aurora Gaming – 63 521 долар.

BetBoom Team – 63 521 долар.

Team Spirit – 50 796 доларів.

Heroic – 50 796 доларів.

1WIN – 50 796 доларів.

Nouns – 50 796 доларів.

G2.IG – 38 175 доларів.

Beastcoast – 38 175 доларів.

Team Zero – 38 175 доларів.

Talon Esports – 38 175 доларів.

Нагадаємо, International 2024 проходив з 4 по 15 вересня в Копенгагені, Данія. У турнірі взяли участь 16 команд. Призовий фонд заходу перевищив 2 мільйони доларів. Під час The International 2024 був оголошений новий герой для Dota 2 – птах-самурай на ім'я Kaz.

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