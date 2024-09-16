Результаты
Team Liquid победили Gaimin Gladiators в гранд-финале, что сделало эту киберспортивную организацию двукратным чемпионом The International, пишет Liquipedia. Команда вышла победительницей со счетом 3:0.
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Матч был весьма односторонним, поскольку Liquid уверенно переиграли GG на всех трех картах, показав полное доминирование.
Отдельного упоминания заслуживает оффлейнер Team Liquid Нета Шапира, известный как "33". Он стал первым в истории игроком, выигравшим турнир с двумя разными командами. Впервые он стал чемпионом в 2022 году с Tundra Esports. Для всех остальных игроков Team Liquid это была первая победа на The International.
Текущий состав Team Liquid:
- Mike miCKe Wu
- Michał Nisha Jankowski
- Neta 33 Shapira
- Samuel Boxi Svan
- Aydin iNSaNiA Sarkoi
Сапорт команды Liquid Самуэль Boxi Свон дал послематчевое интервью, в котором поделился своими эмоциями после победы. Это первое чемпионство игрока на турнире такого высокого уровня.
Приятно наконец-то выиграть большой LAN-турнир. Это моя первая победа в чемпионате первого уровня в карьере, если верить Ликипедии. Приятно начинать выигрывать с самого большого турнира,
– говорит Свон.
Распределение призового фонда следующее:
- Team Liquid – 1 143 897 долларов.
- Gaimin Gladiators – 355 894 доллара.
- Tundra Esports – 228 378 долларов.
- Team Falcons – 152 492 доллара.
- Xtreme Gaming – 88 971 доллар.
- Cloud9 – 88 971 доллар.
- Aurora Gaming – 63 521 доллар.
- BetBoom Team – 63 521 доллар.
- Team Spirit – 50 796 долларов.
- Heroic – 50 796 долларов.
- 1WIN – 50 796 долларов.
- Nouns – 50 796 долларов.
- G2.IG – 38 175 долларов.
- Beastcoast – 38 175 долларов.
- Team Zero – 38 175 долларов.
- Talon Esports – 38 175 долларов.
Напомним, International 2024 проходил с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В турнире приняли участие 16 команд. Призовой фонд мероприятия превысил 2 миллиона долларов. Во время The International 2024 был объявлен новый герой для Dota объявлен новый герой для Dota 2 – птица-самурай по имени Kaz.
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