Легендарна кіберспортивна організація збанкрутувала

Фінська кіберспортивна організація ENCE припиняє роботу. Рішення про банкрутство ухвалила рада директорів. Клуб виступав у Counter-Strike 13 років.

Що сталося з ENCE?

Організація офіційно оголосила, що подасть заяву про банкрутство після рішення ради директорів. Так завершується 13-річна історія участі фінського клубу в Counter-Strike, пише HLTV.

За 13 років роботи організація виграла три MVP-турніри:

Два з них припали на 2019 рік, коли склад під керівництвом Алексі "Aleksib" Віролайнена повністю складався з гравців із Фінляндії.

Того ж року ця команда дійшла до фіналу мейджору IEM Katowice 2019.

Третій титул ENCE здобула у 2023 році з інтернаціональним складом, яким керував Marco "Snappi" Pfeiffer.

У грудні 2023 року ENCE продала ключових гравців клубу Falcons. Відтоді організація кілька разів перебудовувала склад, і результати були різними. У квітні 2026 року клуб підвищив до основи свій фінський академічний склад, а в червні головним тренером став Алексі "allu" Яллі.

На момент банкрутства фінський склад посідав 103 місце в глобальному рейтингу VRS. Водночас ENCE не з'являлася на MVP-турнірах із вересня 2024 року.

Хто тепер залишився без команди?

Останній склад ENCE складали Теему "teme" Корва, Алексі "millert" Лехтопуу, Гіоргі "Schwarz" Гахокідзе, Джо "joeski" Холмс та Анрі "HENU" Юлілехто. Тренував їх allu. За даними HLTV, усі п'ятеро гравців і тренер зараз без команди.

Чотирьом гравцям, а саме teme, millert, Schwarz і joeski, по 19 років, HENU має 24, а allu – 34. Рейтинг Rating 3.0 у п'ятірки коливається від 1,03 до 1,05. Кожен із гравців зіграв від 86 до 94 мап.

Серце розбите. Я зроблю детальнішу заяву про те, що відбувається зі мною та нашою командою, коли пил трохи вляжеться,

– прокоментував головний тренер ENCE.

Поки що це єдиний публічний коментар від команди після оголошення про банкрутство.