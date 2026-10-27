Легендарная киберспортивная организация объявила о банкротстве

Что случилось с ENCE?

Организация официально объявила, что подаст заявление о банкротстве после решения совета директоров. Так завершается 13-летняя история участия финского клуба в Counter-Strike, пишет HLTV.

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За 13 лет работы организация выиграла три MVP-турнира:

два из них пришлись на 2019 год, когда состав под руководством Алекси "Aleksib" Виролайнена полностью состоял из игроков из Финляндии.

В том же году эта команда дошла до финала мейджора IEM Katowice 2019.

Третий титул ENCE завоевала в 2023 году с международным составом, которым руководил Marco "Snappi" Pfeiffer.

В декабре 2023 года ENCE продала ключевых игроков клубу Falcons. С тех пор организация несколько раз перестраивала состав, и результаты были разными. В апреле 2026 года клуб перевел в основной состав свою финскую академическую команду, а в июне главным тренером стал Алекси "allu" Ялли.

На момент банкротства финский состав занимал 103-е место в глобальном рейтинге VRS. При этом ENCE не участвовала в MVP-турнирах с сентября 2024 года.

Кто теперь остался без команды?

Последний состав ENCE составляли Теэму "teme" Корва, Алекси "millert" Лехтопуу, Гиорги "Schwarz" Гахокидзе, Джо "joeski" Холмс и Анри "HENU" Юлилехто. Тренировал их allu. По данным HLTV, все пятеро игроков и тренер сейчас без команды.

Четырем игрокам, а именно teme, millert, Schwarz и joeski, по 19 лет, HENU – 24, а allu – 34. Рейтинг Rating 3.0 у пятерки колеблется от 1,03 до 1,05. Каждый из игроков сыграл от 86 до 94 карт.

Сердце разбито. Я сделаю более подробное заявление о том, что происходит со мной и нашей командой, когда пыль немного уляжется– прокомментировал главный тренер ENCE.

Пока что это единственный публичный комментарий от команды после объявления о банкротстве.