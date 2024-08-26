Один з найкращих гравців Counter-Strike 2 сенсаційно змінить команду після наступного Мейджора

У мережі з'явилася інформація, яка стверджує, що один з найвідоміших гравців Counter-Strike домовився про перехід у новий колектив, який станеться після Perfect World Shanghai Major 2024.

Можливо, Ніко Ковач не є найтитулованішим гравцем в історії Counter-Strike, але боснієць усю свою майже 15-річну кар'єру знаходиться на вершині гри, тим неочікуванішим виглядатиме його перехід.

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NiKo може поповнити ряди Falcons

Після Perfect World Shanghai Major 2024 на світ кіберспортивного CS 2 може очікувати найгучніший трансфер за останній час.

Численні спеціалісти з індустрії говорять про те, що суперзірка колективу G2 Нікола "⁠NiKo" Ковач має намір приєднатися до організації Falcons якраз після завершення поточного сезону на шанхайському Мейджорі.

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Одним з перших про це заговорив французький стример Себастьян "⁠KRL⁠" Перес. За його інформацією, організації досягли згоди про перехід боснійця на початку 2025 року, а доля угоди залежить лише від підпису самого кібератлета.

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Окрім того, на порталі Sheep Esports з'явилася інформація про те, що сума трансферу становить від 1 до 1,2 мільйона доларів, а самому NiKo пропонують трирічний контракт, який вступить в дію з 1 січня 2025 року.

Цікаво, що попри усі амбіції аравійських власників Falcons, найкращим результатом їхньої команди з Counter-Strike 2 залишається місце в четвірці лідерів на IEM Katowice, що пройшов на початку року.

Наразі колектив бере участь в турнірі BetBoom Dacha Belgrade та змагається за місце на IEM Rio у європейській закритій кваліфікації до турніру.