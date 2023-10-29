Легендарний розробник розповів яка відеогра "майже знищила" студію Bethesda

Один з провідних розробників The Elder Scrolls V: Skyrim розповів про різні періоди своєї кар'єри, в тому числі назвавши гру, яка ледь не поклала кінець існуванню легендарної студії Bethesda. Подробиці – у матеріалі.

У наші дні Bethesda є однією з найбільших відеоігрових студій у світі та святкує неабиякий успіх після релізу космічної RPG Starfield, але виявляється були часи коли доля компанії буквально висіла на волосинці.

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Про це у нещодавньому інтерв'ю розповів колишній підлеглий Тодда Говарда та провідний геймдизайнер Skyrim – Брюс Несміт.

У відповідь на запитання інтерв'юера про те, чи могла б The Elder Scrolls 2: Daggerfall означати кінець серії The Elder Scrolls, якби проєкт не вдався, Несміт відповів:

Це був би не просто кінець Elder Scrolls, це потенційно був кінець Bethesda.

За словами геймдизайнера, компанія вклала в гру величезні ресурси та не могла дозволити собі випустити іншу гру, якби ця провалилася.

Водночас реліз Daggerfall важко назвати успішним, адже він був напрочуд важким, а сам Несміт погоджується, що це був "безсумнівно" найскладніший етап в його кар'єрі.

Майже 18 місяців кранчу (понаднормової роботи – ред.). Ви знаєте, у нас були адміни, які кричали на нас щодня і щотижня. Якщо ви не відпрацювали мінімум 60 годин, ваша робота була під загрозою, – пригадав Несміт.

Попри те, що Daggerfall отримав схвалення критиків та любов гравців, проєкт страждав від багів, які потрібно було усунути. Тоді в Bethesda навіть створили окрему "команду патчів" – досить цікавий підрозділ в "темні віки" розробки ігор.

Ви дивилися на цей безлад і думали: "Ця гра може бути дивовижною та приголомшливою. Їй просто потрібно більше", тому ви просто продовжували віддавати всього себе, – розповів розробник.

Враховуючи те, що Daggerfall і донині залишається грою з найбільшим ігровим світом в історії, то неважко уявити, яким складним був процес його розробки та пост-релізної підтримки, але пристрасть розробників – це саме те, що в кінцевому підсумку зіграло найбільшу роль.

Решта, як то кажуть, це вже історія.