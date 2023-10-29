В наши дни Bethesda является одной из крупнейших видеоигровых студий в мире и празднует большой успех после релиза космической RPG Starfield, но оказывается было время когда судьба компании буквально висела на волоске.

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Об этом в недавнем интервью рассказал бывший подчиненный Тодда Говарда и ведущий геймдизайнер Skyrim – Брюс Несмит.

В ответ на вопрос интервьюера о том, могла ли The Elder Scrolls 2: Daggerfall означать конец серии The Elder Scrolls, если бы проект не удался, Несмит ответил:

Это был бы не просто конец Elder Scrolls, это потенциально был конец Bethesda.

По словам геймдизайнера, компания вложила в игру огромные ресурсы и не могла позволить себе выпустить другую игру, если бы эта провалилась.

В то же время релиз Daggerfall трудно назвать успешным, ведь он был удивительно тяжелым, а сам Несмит соглашается, что это был "несомненно" самый сложный этап в его карьере.

Почти 18 месяцев кранча (сверхурочной работы – ред.). Вы знаете, у нас были админы, которые кричали на нас ежедневно и еженедельно. Если вы не отработали минимум 60 часов, ваша работа была под угрозой, – вспомнил Несмит.

Несмотря на то, что Daggerfall получил одобрение критиков и любовь игроков, проект страдал от багов, которые нужно было устранить. Тогда в Bethesda даже создали отдельную "команду патчей" – довольно интересное подразделение в "темные века" разработки игр.

Вы смотрели на этот беспорядок и думали: "Эта игра может быть удивительной и потрясающей. Ей просто нужно больше", поэтому вы просто продолжали отдавать всего себя, – рассказал разработчик.

Учитывая то, что Daggerfall и по сей день остается игрой с величайшим игровым миром в истории, то нетрудно представить, как сложным был процесс его разработки и пострелизной поддержки, но страсть разработчиков – это именно то, что в конечном итоге сыграло наибольшую роль.

Остальное, как говорится, это уже история.