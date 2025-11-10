Український кіберспортсмен з другої спроби потрапляє до зали слави HLTV

Портал HLTV.org, присвячений кіберспортивній складовій Counter-Strike, оголосив імена трьох нових членів своєї Зали слави у 2025 році. Ними, як і завжди до цього, стали легендарні гравці, які залишили яскравий слід в історії дисципліни.

Кого обрали до Зали слави?

Цьогорічними переможцями стали українець Єгор "markeloff" Маркелов, швед Олоф "olofmeister" Кайб'єр та бразилець Рафаель "cogu" Камарго. Цікаво, що markeloff уже раніше претендував на це почесне звання, але минулого разу не зміг його отримати, пише 24 Канал з посиланням на HLTV.

Дивіться також Valve міняє правила: тепер фінали великих турнірів будуть проходити інакше

Процедура обрання нових членів Зали слави складалася з кількох етапів. Спочатку спеціальний комітет, до якого входять аналітики, журналісти, гравці та інші представники індустрії, висунув десять номінантів. Як ми писали раніше, серед них були:

Пітер "dupreeh" Расмуссен.

Йорген "XeqtR" Йоханнессен.

Ола "elemeNt" Моум.

Абдісамад "SpawN" Мохамед.

Рафаель "cogu" Камарго.

Кайл "Ksharp" Міллер.

Денні "fRoD" Монтанер.

Кенні "kennyS" Шруб.

Олоф "olofmeister" Кайб'єр.



Усі претенденти на місце в Залі слави / Фото HLTV

Після цього кожен член комітету голосував за п'ятьох кандидатів, розставляючи їх за місцями з першого по п'яте та присуджуючи відповідну кількість балів. За результатами голосування найбільшу кількість балів набрали markeloff, olofmeister та cogu.

Що далі?

Офіційна церемонія включення нових членів до Зали слави відбудеться 10 січня 2026 року в Белграді, Сербія, в рамках заходу HLTV Awards.

Кожен з них отримає в подарунок годинник Rolex з гравіюванням "Hall of Fame", спеціальний профіль на сайті HLTV.org, а також статтю та відео, присвячені їхній кар'єрі.

Реакція публіки

Цьогорічне поповнення Зали слави викликало жваві обговорення в спільноті. Багато хто в обговореннях на Reddit відзначає, що всі троє гравців абсолютно заслужено отримали це визнання. Фанати згадують неймовірний рівень гри markeloff зі снайперською гвинтівкою AWP у Counter-Strike 1.6, який для багатьох став синонімом цієї зброї. Також відзначають домінування olofmeister у складі Fnatic та його роль у популяризації змагального CS:GO. Не оминули увагою і внесок cogu в розвиток бразильської сцени Counter-Strike.

Водночас деякі користувачі висловили думку, що olofmeister, який формально ще не завершив кар'єру, можливо, був обраний дещо передчасно, адже до Зали слави HLTV, згідно з правилами, можуть потрапити лише гравці та тренери, які вже не виступають на професійній сцені. Щороку до неї включають від трьох до п'яти осіб.

На думку коментаторів, перевагу варто було б віддати гравцям епохи 1.6, або ж тим, хто вже офіційно пішов зі сцени, як-от kennyS чи dupreeh. Проте, більшість погоджується, що включення до Зали слави як ветеранів, так і більш сучасних гравців, допомагає підтримувати інтерес до премії та вшановувати легенд різних епох Counter-Strike.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!