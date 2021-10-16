Легко сплутати з картиною: геймер створив неймовірну морську скульптуру в Minecraft

Майстерний гравець Minecraft витратив понад сто годин на створення неймовірно детальної скульптури корабля, що б'ється об хвилі – і результат виглядає просто неймовірно. Детальніше у матеріалі.

Дуже мало проєктів можуть похвалитися тією творчою свободою, яку пропонує Minecraft. Багато в чому сама гра схожа на чисте полотно і лише гравець вирішує чим його заповнити. Один ентузіаст надав перевагу мариністичним мотивам і результат вийшов просто приголомшливим.

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Шанувальникові Minecraft та користувачеві Reddit під ніком Sampanyo вдалося створити без перебільшень справжній витвір мистецтва, якому позаздрив би сам Айвазовський.

Геймер витратив понад 100 годин вільного часу на скрупульозну побудову скульптури на якій неймовірно деталізований корабель бореться зі штормовою хвилею. Робота вийшла настільки вдалою, що при певному куті огляду результат праці ентузіаста нагадує справжню картину.

Шедевр від Sampanyo / зображення з Reddit

Sampanyo причарував користувачів мережі неймовірною увагою до деталей у всьому, від кольору хвиль до корпусу корабля. У коментарях творець скульптури розповів, що окрім самого Minecraft він використав також декілька сторонніх програм для надання текстурам потрібних кольорових відтінків.

Деталі у роботі Sampanyo / зображення з Reddit

Окрім уваги пересічних геймерів, цей витвір мистецтва зацікавив також й одного із розробників гри. Той з'явився у коментарях, заявивши, що робота Sampanyo "виглядає просто приголомшливо".

Ми не можемо не погодитися з подібною оцінкою та з нетерпінням очікуватимемо нових шедеврів від талановитого геймера.