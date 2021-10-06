Відеогра Minecraft продовжує залишатися дуже популярною й зараз, хоча її реліз відбувся майже десять років тому. Шанувальники цієї гри постійно беруться за різноманітні креативні проєкти, а також вигадують щось цікаве.

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Наприклад, моддер з нікнеймом NicoRTX створив набір текстур з дуже реалістичною травою. Його робота дуже сподобалася користувачам мережі, а оригінальний запис на платформі Reddit потрапив до когорти найпопулярніших у цьому розділі. Загалом його пост вже зібрав понад 23 тисячі вподобань та 500 коментарів.

Шанувальники відеогри Minecraft похвалили головного героя за цю роботу, щоправда, випробувати його набір з назвою "Realistic Grass" наважуються не всі. Річ у тім, що користувачі, які все ж таки це зробили, відзначають, що цей пакет сильно навантажує відеокарту, а деякі персональні комп'ютери можуть навіть довільно перезавантажуватися. Щоправда, варто додати, що нещодавно моддер випустив версію цих текстур для бюджетних PC.

Сам ентузіаст рекомендує використовувати свій пакет разом з шейдерами, які додають ефект вітру чи імітують шелест трави, коли головний герой ступає на неї. А якщо конкретніше, то моддер порадив встановити шейдер з назвою SEUS Renewed. Саму ж модифікацію можна завантажити безплатно на сайті Planet Minecraft, а також у блозі автора. Варто додати, що версія текстур з роздільною здатність 2K доступна лише тим геймерам, які підтримують NicoRTX на Patreon.

Набір текстур "Realistic Grass" / Фото з блогу NicoRTX