Критики у захваті від нового Lego Batman – гру вже називають однією з найкращих у серії

До релізу Lego Batman: Legacy of the Dark Knight залишилися лічені дні, однак профільна преса вже встигла оцінити новий проєкт TT Games. Судячи з перших рецензій, студії вдалося створити одну з найуспішніших ігор про Темного лицаря за останні роки.

На сайті OpenCritic гра зібрала понад 20 оглядів із середньою оцінкою 85 %, а рекомендують її 96 % журналістів.

Дивіться також Автори Subnautica 2 розкрили плани на майбутнє – гру чекають великі зміни

Чим гра сподобалася оглядачам?

Оглядачі особливо хвалять бойову систему, великий відкритий світ і добре продумані місії. Чимало рецензентів зазначають, що TT Games вдалося вдало поєднати фірмовий гумор Lego з атмосферою класичних історій про Бетмена.

Також критики відзначають увагу до деталей і велику кількість відсилань до культових творів про Темного лицаря – від коміксів DC до фільмів і мультсеріалів.

Одна з найвеселіших ігрових подій року,

– прокоментував автор Push Square.

У рецензії GamesRadar+ гру описали як справжнє свято для фанатів Бетмена:

Атмосфера Аркхема поєднується з гумором Lego краще, ніж я очікував, створюючи справжнє свято Бетмена.

Журналіст також зазначив, що гра вдало адаптує елементи серії Batman: Arkham, зокрема структуру відкритого світу та бойову систему, але при цьому не втрачає власної ідентичності.

У прев'ю Tom's Guide новинку навіть назвали "неочікуваним спадкоємцем Batman: Arkham". Автор матеріалу похвалив розробників за те, що вони змогли адаптувати знайомі механіки для більш легкої та сімейної Lego-формули.

Втім, без недоліків не обійшлося. Серед головних мінусів журналісти найчастіше згадують дрібні технічні проблеми, проблеми з оптимізацією та невисоку складність, через що досвідченим гравцям проходження може здатися надто простим.

Варто зазначити, що гра не отримала покращений режим для консолі PS5 Pro. Український оглядач Владислав Нужнов у своєму X коротко і лаконічно прокоментував цю інформацію:

Оце зрада,

– написав журналіст.

Коли гра вийде?

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight вийде 22 травня на PC, PlayStation 5 та Xbox Series X і S. До кінця 2026 року гру також планують випустити на Nintendo Switch 2.

Як створювали Lego Batman: Legacy of the Dark Knight?

Розробкою Lego Batman: Legacy of the Dark Knight студія TT Games займалася понад три роки. Після проблемного виробництва Lego Star Wars: The Skywalker Saga команда вирішила серйозно переосмислити власний підхід до Lego-ігор і зробити новий Batman значно масштабнішим та технологічнішим проєктом.

За словами керівника розробки Джонатана Сміта, автори надихалися серією Batman: Arkham від Rocksteady, але водночас намагалися зберегти фірмовий гумор і доступність Lego-ігор.

В інтерв'ю GamesBeat Сміт розповів, що команда прагнула створити "живий та захопливий Ґотем", який би відчувався масштабнішим за всі попередні Lego-проєкти.

Розробники також використали технології, створені для Lego Star Wars: The Skywalker Saga, щоб зробити відкритий світ більш деталізованим і вертикальним. У TT Games наголошують, що Legacy of the Dark Knight стала однією з найбільш амбітних ігор студії.

Окрему увагу приділили історії. Автори хотіли об'єднати різні епохи Бетмена – комікси, фільми, мультсеріали та ігри – в одну цілісну сюжетну лінію. Як пояснив Джонатан Сміт у коментарі для GamesRadar+, студія "взяла десятиліття історій про Batman і перетворила їх на одну визначальну та епічну історію про Темного лицаря".

До створення атмосфери гри також залучали відомих людей із DC. У закулісних матеріалах TT Games згадувалися співкерівник DC Studios James Gunn та легендарний художник коміксів Jim Lee, які консультували команду щодо образів персонажів і загального бачення всесвіту Batman.