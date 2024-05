Lego випустить перший набір по всесвіту Legend of Zelda і він просто неймовірний

Перший набір Lego "Легенда про Зельду" вийде в колаборації з Nintendo. Фанати серії культових ігор давно мріяли про такий колекційний предмет. То що ж придумав виробник?

Що це буде

Новий набір об'єднує в собі дві найбільш знакові частини улюбленої серії відеоігор: Велике дерево Деку. Налічуючи рівно 2500 деталей, Велике Дерево Деку — це фактично два набори в одному, що дозволяє скласти його одним із двох різних способів. Один зображує велике божество лісу Кокірі, яким воно з'явилося в перші години легендарної гри Ocarina of Time для Nintendo 64, а інший – постаріле і заросле дерево, яким воно постає в тепер уже майже легендарній грі Breath of the Wild, дивлячись на місце, де Лінк витягує з довгого сну Майстер-меч.

Дивіться також Випадковий баг у Helldivers 2 дає невразливість до атак найсильнішого ворога в грі

Протягом багатьох років фанати намагалися змусити Nintendo та Lego випустити хоча б щось по всесвіту гри. Але щоразу результат був нульовий. Аж ось нарешті з'явився довгоочікуваний анонс.

Упаковка нового набору / Фото Lego

Кожна ітерація Дерева Деку матиме унікальні збірки та ігрові можливості залежно від версії, яку ви зберете.

Версія Ocarina включає елементи інтер'єру, натхненні підземеллям всередині дерева, а також невелику копію будинку молодого Лінка серед Кокірі.

Версія Breath of the Wild включає рухомі елементи, які показують дерево Деку, що розмовляє, і прихованих Короків, натхненних лісовими істотами, яких Лінк може знайти в грі, а також, звичайно, п'єдестал, у якому він знаходить похований Майстер-меч.

Набір у деталях / Фото Lego

Окрім кількох істот, яких можна побудувати, таких як Skulltula і вищезгаданий Koroks, Велике дерево Деку буде поставлятися з чотирма мініфігурками, по дві з Ocarina of Time і Breath of the Wild: Молодий Лінк і Дорослий Лінк, якими вони з'являлися в грі для N64, зі щитом і мечем Деку, а також щитом Гіліана і мечем Майстра відповідно. Крім того – Зельда і Лінк у своїх синіх чемпіонських туніках з Breath of the Wild, з Shiekah Slate, а також мечем і щитом Мандрівника відповідно.

Набір Legend of Zelda: дивіться відео

Набір Legend of Zelda: дивіться відео

Набір Lego Legend of Zelda Great Deku Tree доступний для попереднього замовлення вже зараз, до дати релізу 1 вересня, і коштуватиме 300 доларів.



Lego Legend of Zelda / Фото Lego