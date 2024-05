Lego выпустит первый набор по вселенной Legend of Zelda и он просто невероятный

Первый набор Lego "Легенда о Зельде" выйдет в коллаборации с Nintendo. Фанаты серии культовых игр давно мечтали о таком коллекционном предмете. Так что же придумал производитель?

Что это будет

Новый набор объединяет в себе две самые знаковые части любимой серии видеоигр: Большое дерево Деку. Насчитывая ровно 2500 деталей, Большое Дерево Дэку — это фактически два набора в одном, что позволяет сложить его одним из двух разных способов. Один изображает великое божество леса Кокири, каким оно появилось в первые часы легендарной игры Ocarina of Time для Nintendo 64, а другой — постаревшее и заросшее дерево, каким оно предстает в теперь уже почти легендарной игре Breath of the Wild, глядя на место, где Линк вытаскивает из долгого сна Мастер-меч.

В течение многих лет фанаты пытались заставить Nintendo и Lego выпустить хотя бы что-то по вселенной игры. Но каждый раз результат был нулевой. И вот наконец появился долгожданный анонс.

Упаковка нового набора / Фото Lego

Каждая итерация Дерева Деку будет иметь уникальные сборки и игровые возможности в зависимости от версии, которую вы соберете.

Версия Ocarina включает элементы интерьера, вдохновленные подземельем внутри дерева, а также небольшую копию дома молодого Линка среди Кокири.

Версия Breath of the Wild включает подвижные элементы, которые показывают дерево Деку, говорящее, и скрытых Короков, вдохновленных лесными существами, которых Линк может найти в игре, а также, конечно, пьедестал, в котором он находит похороненный Мастер-меч.

Набор в деталях / Фото Lego

Помимо нескольких существ, которых можно построить, таких как Skulltula и вышеупомянутый Koroks, Большое дерево Дэку будет поставляться с четырьмя мини-фигурками, по две из Ocarina of Time и Breath of the Wild: Молодой Линк и Взрослый Линк, которыми они появлялись в игре для N64, со щитом и мечом Дэку, а также щитом Гилиана и мечом Мастера соответственно. Кроме того – Зельда и Линк в своих синих чемпионских туниках из Breath of the Wild, с Shiekah Slate, а также мечом и щитом Странника соответственно.

Набор Legend of Zelda: видео

Набор Lego Legend of Zelda Great Deku Tree доступен для предварительного заказа уже сейчас, до даты релиза 1 сентября, и будет стоить 300 долларов.



Lego Legend of Zelda / Фото Lego