Творці Kingdom Come: Deliverance 2 представили LEGO, присвячене героям гри

Розробники однієї з кращих RPG останніх років презентували фанатам Kingdom Come: Deliverance 2 цікавий набір LEGO, який зображає відомих персонажів гри.

Відтепер фанати KCD 2 можуть придбати собі пам'ятний набір конструктора LEGO, повідомляє 24 Канал.

Цікаво В одну з кращих відеоігор в історії індустрії тепер можна пограти просто в браузері

LEGO по KCD 2?

Розробники з Warhorse Studios оголосили про співпрацю з компанією Brickperium аби випустити LEGO для хітової франшизи Kingdom Come Deliverance.

Остання не виробляє офіційних продуктів LEGO, проте створює неофіційні сети для популярних ігрових франшиз з елементів інших оригінальних наборів та додаткових деталей.

Відтак, найновішим творінням Brickperium стали мініфігурки двох головних персонажів з KCD 2 – Ганса Капона та Генрі зі Скаліца. Про це Warhorse Studios відрапортували у X.

Any of you fancy some cute brick KCD figures? Well… Presenting Henry and Hans by Brickperium.



We’d love to see the adventures you take them on!



Available from the link below.#KCD2 #Merch #Lego pic.twitter.com/g0XM91BDgJ — Warhorse Studios (@WarhorseStudios) June 24, 2026

Обидва герої отримали деталізовані версії, оснащені їхнім відомим ігровим спорядженням аби кожен шанувальник гри безпомилково визначив чия фігурка перед ним.

Геймерські сувеніри вже доступні до придбання на сайті Brickperium. Щоправда бажаючим їх придбати доведеться викласти чималі кошти.

Ганс Капон оцінений в 56, а Генрі у 53 євро – і це без урахування доставки.

Наращі студія Warhorse займається одразу кількома проєктами, серед яких як продовження Kingdom Come, так і нова гра за мотивами Володаря перснів.