LEGO Creators створили моделі українських пам'яток: можна отримати за донат

Благодійний фонд UNITED24 розпочив співпрацю з LEGO Creators. В її межах за донат можна виграти один з наборів, присвячених українським пам'яткам архітектури.

Топові розробники конструкторів допоможуть створити LEGO-моделі визначних українських пам’яток, щоб зібрати кошти на відбудову України.

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LEGO-моделі українських пам'яток

До першого спільного проєкту потрапили три набори: київська Україна-мати, маріупольська водонапірна вежа та кримське Ластівчине гніздо. Це роботи трьох талановитих творців:

Артура Самкова з Польщі,

Максима Мітякіна з України,

Євгена Тонєва зі США.

Як пояснив міністр Михайло Федоров, українські LEGO-пам'ятки – це можливість уже зараз долучитися до відбудови та популяризувати архітектурну спадщину України.

Кожен конструктор створений у п'яти екземплярах. Їх неможливо купити, але можна виграти за благодійний внесок на рахунки фонду від 24 доларів – 870 гривень за курсом НБУ. Та й на цьому проєкт не закінчиться – на весні 2024 року планують випустити нові конструктори.