Топовые разработчики конструкторов помогут создать LEGO-модели достопримечательностей, чтобы собрать средства на восстановление Украины.

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LEGO-модели украинских достопримечательностей

В первый совместный проект попали три набора: киевская Украина-мать, мариупольская водонапорная башня и крымское Ласточкино гнездо. Это работы трех талантливых творцов:

Артура Самкова из Польши,

Максима Митякина из Украины,

Евгения Тонева из США.

Как пояснил министр Михаил Федоров, украинские LEGO-памятники – это возможность уже сейчас приобщиться к восстановлению и популяризировать архитектурное наследие Украины.

Каждый конструктор создан в пяти экземплярах. Их невозможно купить, но можно выиграть за благотворительный взнос на счета фонда от 24 долларов – 870 гривен по курсу НБУ. И на этом проект не закончится – весной 2024 года планируют выпустить новые конструкторы.