Інді-гра Lethal Company "завірусилася" в соцмережах: що про неї відомо

Lethal Company – це інді-гра жахів, яка повністю використовує всі переваги хаотичних веселих кооперативних багатокористувацьких ігор. Гра дуже швидко змогла досягти показника в понад 100 тисяч одночасних гравців на Steam.

Є декілька справді хороших інді-ігор для кількох гравців, геймплей яких досить інноваційний, щоб стати вірусними хітами. BattleBit Remastered і Among Us – чудові приклади. І всі шанси долучитися до них тепер має Lethal Company.

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Несподіваний успіх Lethal Company

Lethal Company стала справді "вірусною" в соціальних мережах, а відео про свої невдачі та махінації гравці радо публікують у твітері та ютубі. Загалом понад 97% із понад 18 тисяч відгуків на Steam від Lethal Company були позитивними, гравцям явно подобається те, що створив розробник Zeekerss.

Це доволі проста гра жахів, яка знаходить складність у способах взаємодії гравців один з одним і навколишнім світом, даруючи гру, яка створює незабутні сценарії та взаємодії з друзями.

Гравцям доручають досліджувати випадково згенеровані рівні, щоб знайти достатньо металобрухту, мотлоху та дрібниць, які можна продати за свою квоту прибутку. Якщо знайти достатньо речей, щоб отримати прибуток, гравець залишиться живим, але потрапляння нижче за цю квоту призводить до смерті.

Високі ставки за здобич у поєднанні з унікальними інструментами в грі та добре реалізованим безконтактним чатом створили незліченну кількість вірусних моментів у грі, попри те, що їй менш як місяць.

Гра отримала високу підтримку від геймерів після того, як MoistCr1TiKaL зіграв у неї з Wendigoon і кількома іншими друзями. На ютубі стример показав деякі найяскравіші моменти з гри.

Стрим від MoistCr1TiKaL: дивіться відео