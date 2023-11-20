Есть несколько действительно хороших инди-игр для нескольких игроков, геймплей которых достаточно инновационный, чтобы стать вирусными хитами. BattleBit Remastered и Among Us – отличные примеры. И все шансы приобщиться к ним теперь имеет Lethal Company.

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Неожиданный успех Lethal Company

Lethal Company стала действительно "вирусной" в социальных сетях, а видео о своих неудачах и махинациях игроки с радостью публикуют в твиттере и ютубе. В общей сложности более 97% из более 18 тысяч отзывов на Steam от Lethal Company были положительными, игрокам явно нравится то, что создал разработчик Zeekerss.

Это довольно простая игра ужасов, которая обретает сложность в способах взаимодействия игроков друг с другом и окружающим миром, даря игру, которая создает незабываемые сценарии и взаимодействия с друзьями.

Игрокам поручают исследовать случайно сгенерированные уровни, чтобы найти достаточно металлолома, хлама и мелочей, которые можно продать за свою квоту прибыли. Если найти достаточно вещей, чтобы получить прибыль, игрок останется живым, но попадание ниже этой квоты приводит к смерти.

Высокие ставки за добычу в сочетании с уникальными инструментами в игре и хорошо реализуемым бесконтактным чатом создали бесчисленное количество вирусных моментов в игре, несмотря на то, что ей меньше месяца.

Игра получила высокую поддержку от геймеров после того, как MoistCr1TiKaL сыграл в нее с Wendigoon и несколькими другими друзьями. На ютубе стриммер показал некоторые самые яркие моменты игры.

Стрим от MoistCr1TiKaL: смотрите видео