Леви та вівці: Ubisoft показала новий сюжетний трейлер відеогри Far Cry 6

Компанія Ubisoft продовжує ділитися цікавою інформацією про Far Cry 6. Цього разу фанатам показали новий сюжетний трейлер, який присвячений обом сторонам конфлікту.

Офіційна презентація відеогри Far Cry 6 відбулася ще наприкінці травня. Щоправда, на цьому представники компанії Ubisoft не зупинилися, а взагалі їхня гра побувала майже на всіх відомих виставках. А тому й недивно, що нинішній gamescom 2021 також не став винятком.

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Варто розпочати з того, що новий сюжетний трейлер показали під час церемонії відкриття цього шоу, а загалом він присвячений одразу обом сторонам цього конфлікту. У першій його частині з'являється головний антагоніст Антон Кастільо, який дає інтерв'ю місцевим журналістам. Усе доволі стандартно, хоча є й цікава інформація про минуле головного антагоніста. Журналістка відзначила, що в 13 років він потрапив в полон, а взагалі одразу 15 років працював на тютюновій плантації.

З цікавого ще варто відзначити інформацію про медичний препарат з назвою "Viviro", який "допомагають" виготовляти місцеві в'язні. Антон сказав, що це найефективніший засіб для боротьби з раком, а також додав, що саме цей препарат допоможе йому створити рай на острові Яра. А ще в цьому трейлері часто з'являється син головного антагоніста, який, здається, не дуже підтримує диктаторський режим свого батька. А вже в другій частині нам показують повстанців, які й будуть боротися з режимом цього диктатора. Робитимуть це вони за допомогою зброї, а взагалі їхня фінальна ціль – вбивство Антона Кастільо.

Наостанок можна ще додати, що реліз гри Far Cry 6 відбудеться вже 7 жовтня на PC (Epic Games Store та Ubisoft Store), PlayStation та Xbox. Передзамовити відеогру можна вже зараз, а всього існує три видання: Standard (60 доларів), Gold (100 доларів) та Ultimate (108 доларів).

Новий сюжетний трейлер відеогри Far Cry 6: відео