Шотландська лікарня найняла геймера, щоб він грав у ігри з хворими дітьми

У дитячій лікарні в Шотландії з'явився штатний геймер, завданням якого є розважати дітей, що лікуються в закладі. Це перший подібний випадок в історії країни.

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Повідомляється, що Стівен Мейр працюватиме повний робочий день. Мета проєкту в тому, щоб допомогти пацієнтам розслабитися і звести до мінімуму відчуття нудьги та ізоляції, пише маркетингова агенція Neonhive, яка разом із Devolver Digital займалась організацією.

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Дослідження показали, що ігри можуть допомогти зменшити біль і тривогу пацієнтів, а також хвилювання тих, хто за ними доглядає. Це дозволяє скоротити тривалість перебування в лікарні, а також уникнути додаткової медичної допомоги в майбутньому.

Матір семирічного Джеймса, який через захворювання крові не може вийти на вулицю або піти до школи, каже, що діти у його відділенні можуть довго перебувати в лікарні та проходити інтенсивне лікування, яке включає фізичний біль і багато нових емоцій. Але коли Стівен Мейр прийшов до її сина, щоб пограти в Маріо на Nintendo, згадує вона, хлопчик "одразу ж засвітився й посміхнувся".

Це був миттєвий заряд енергії для нього, як розумової, так і фізичної. Насправді я думаю, що часто діти хочуть просто провести час і пограти з новими друзями,

– сказала Кетрін Рейд.



Стівен Мейр з одним із пацієнтів / Фото Neonhive

Стівен Мейр організовує ігрові заходи в лікарні, збирає кошти на нове ігрове обладнання та керує волонтерами-геймерами для благодійної організації при дитячій лікарні Глазго, яка й стала ініціатором створення його посади. Торік організація зібрала понад 100 000 фунтів стерлінгів завдяки своїм заходам. Це дозволить платити йому зарплату, а також купувати ігри. Крім того, пожертва у розмірі 12 000 доларів від Child's Play на початку цього року допоможе профінансувати заміну старих систем Xbox 360 та PlayStation 3 на пристосовані для лікарень нові консолі.

Це дійсно чудова ідея. Уже згадане дослідження показало, що немає різниці між видами ігор, способами гри, пристроями, на яких грають пацієнти та іншим. Головне – сам процес.