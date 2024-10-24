Шотландская больница наняла геймера, чтобы он играл в игры с больными детьми

В детской больнице в Шотландии появился штатный геймер, задачей которого является развлекать детей, лечащихся в заведении. Это первый подобный случай в истории страны.

Детали

Сообщается, что Стивен Мейр будет работать полный рабочий день. Цель проекта в том, чтобы помочь пациентам расслабиться и свести к минимуму ощущение скуки и изоляции, пишет маркетинговое агентство Neonhive, которое вместе с Devolver Digital занималось организацией.

Смотрите также Авторы пользовательского ремейка Fallout 2 отменили проект из-за "выгорания"

Исследования показали, что игры могут помочь уменьшить боль и тревогу пациентов, а также волнение тех, кто за ними ухаживает. Это позволяет сократить продолжительность пребывания в больнице, а также избежать дополнительной медицинской помощи в будущем.

Мать семилетнего Джеймса, который из-за заболевания крови не может выйти на улицу или пойти в школу, говорит, что дети в его отделении могут долго находиться в больнице и проходить интенсивное лечение, которое включает физическую боль и много новых эмоций. Но когда Стивен Мейр пришел к ее сыну, чтобы поиграть в Марио на Nintendo, вспоминает она, мальчик "сразу же засветился и улыбнулся".

Это был мгновенный заряд энергии для него, как умственной, так и физической. На самом деле я думаю, что часто дети хотят просто провести время и поиграть с новыми друзьями,

– сказала Кэтрин Рейд.



Стивен Мейр с одним из пациентов / Фото Neonhive

Стивен Мейр организует игровые мероприятия в больнице, собирает средства на новое игровое оборудование и руководит волонтерами-геймерами для благотворительной организации при детской больнице Глазго, которая и стала инициатором создания его должности. В прошлом году организация собрала более 100 000 фунтов стерлингов благодаря своим мероприятиям. Это позволит платить ему зарплату, а также покупать игры. Кроме того, пожертвование в размере 12 000 долларов от Child's Play в начале этого года поможет профинансировать замену старых систем Xbox 360 и PlayStation 3 на приспособленные для больниц новые консоли.

Это действительно замечательная идея. Уже упомянутое исследование показало, что нет разницы между видами игр, способами игры, устройствами, на которых играют пациенты и другим. Главное – сам процесс.