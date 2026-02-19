Розробники Arc Raiders нарешті пояснили, як працює система підбору гравців

Студія Embark розкрила деталі роботи алгоритмів у своєму екшн-шутері Arc Raiders. Гравців давно цікавило, як гра розділяє миролюбних дослідників та агресивних мисливців.

Дизайн-директор Вірджил Воткінс розвіяв міфи про "агресивний матчеймінг", пояснивши, що система набагато гнучкіша, ніж вважає спільнота, і не карає за поодинокі сутички, пише PCGamer.

Як гра визначає ваш стиль поведінки?

Вірджил Воткінс наголошує, що в Arc Raiders не існує суворого поділу на виключно дружні чи ворожі лобі. Система намагається змішувати різних користувачів, хоча й враховує їхню схильність до сутичок з іншими гравцями (PvP) або лише з машинами (PvE).

Всупереч популярним чуткам, один випадковий постріл у бік іншого гравця не перенесе вас миттєво до списку агресорів.

Алгоритм відстежує довгострокові звички гравця протягом цілої серії раундів. Деякі користувачі навіть бояться обшукувати знайдені тіла, щоб не зіпсувати репутацію, але Воткінс називає такі побоювання забобонами.

Він також уточнив, що опитування після матчів, де гравці оцінюють свої враження, жодним чином не впливають на технічну частину підбору суперників – вони потрібні лише розробникам для аналізу загальних настроїв спільноти.



Embark спростувала популярні міфи про відбір лоббі в Arc Raiders / Фото Embark

Як Embark ставиться до гравців-пацифістів?

Команда Embark була здивована тим, наскільки популярними стали безпечніші лобі, де люди воліють співпрацювати. Це стимулює студію створювати більше можливостей для дружньої взаємодії.

Проте розробники наголошують, що ризик і напруга є основою гри, тому навіть у спокійних зонах ніхто не застрахований від раптової ворожості іншого гравця.

Внутрішньо в студії навіть не використовують термін "агресивний підбір", вважаючи його занадто грубим для опису своєї моделі поведінки.