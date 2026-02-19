Разработчики Arc Raiders наконец-то объяснили, как работает система подбора игроков

Студия Embark раскрыла детали работы алгоритмов в своем экшн-шутере Arc Raiders. Игроков давно интересовало, как игра разделяет миролюбивых исследователей и агрессивных охотников.

Дизайн-директор Вирджил Уоткинс развеял мифы об "агрессивном матчейминге", объяснив, что система гораздо гибче, чем считает сообщество, и не наказывает за одиночные схватки, пишет PCGamer.

Как игра определяет ваш стиль поведения?

Вирджил Уоткинс отмечает, что в Arc Raiders не существует строгого разделения на исключительно дружественные или враждебные лобби. Система пытается смешивать различных пользователей, хотя и учитывает их склонность к столкновениям с другими игроками (PvP) или только с машинами (PvE).

Вопреки популярным слухам, один случайный выстрел в сторону другого игрока не перенесет вас мгновенно в список агрессоров.

Алгоритм отслеживает долгосрочные привычки игрока на протяжении целой серии раундов. Некоторые пользователи даже боятся обыскивать найденные тела, чтобы не испортить репутацию, но Уоткинс называет такие опасения предрассудками.

Он также уточнил, что опросы после матчей, где игроки оценивают свои впечатления, никоим образом не влияют на техническую часть подбора соперников – они нужны лишь разработчикам для анализа общих настроений сообщества.



Embark опровергла популярные мифы об отборе лобби в Arc Raiders / Фото Embark

Как Embark относится к игрокам-пацифистам?

Команда Embark была удивлена тем, насколько популярными стали более безопасные лобби, где люди предпочитают сотрудничать. Это стимулирует студию создавать больше возможностей для дружеского взаимодействия.

Однако разработчики отмечают, что риск и напряжение является основой игры, поэтому даже в спокойных зонах никто не застрахован от внезапной враждебности другого игрока.

Внутренне в студии даже не используют термин "агрессивный подбор", считая его слишком грубым для описания своей модели поведения.