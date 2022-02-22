Учора зранку компанія Capcom анонсувала шосту частину в популярній серії Street Fighter. Зрозуміло, що фанатам франшизи дуже сподобалася така новина, щоправда, один недолік вони все ж таки знайшли.

Про анонс Продовження легендарної серії: Capcom офіційно анонсувала Street Fighter VI

Що не сподобалося шанувальникам

Йдеться про оновлений логотип, який тепер має досить стриманий дизайн та виконаний без використання традиційних жовто-червоних кольорів. Фанати одразу ж його розкритикували, мовляв, він став якимось безликим та втратив свою самобутність. На думку шанувальників Street Fighter, новий логотип більше схожий на емблему якоїсь спортивної чи кіберспортивної організації.

Логотипи відеоігор із серії Street Fighter / Фото з сайту Kotaku

Лого за 80 доларів

Щоправда, досить швидко фанати виявили, що все навіть гірше, ніж вони думали. Річ у тім, що цей логотип майже нічим не відрізняється від звичайного стокового зображення, яке можна придбати всього за 80 доларів (понад 2 тисячі гривень).

Стокове зображення, яке схоже на новий логотип Street Fighter / Фото з сайту Kotaku

На думку деяких фанатів, дизайнери з Capcom лише трохи модифікували вищезгадане зображення та додали до нього цифру шість. А найкумедніше в цій ситуації те, що майже ідентичне лого використовує французький науково-фантастичний конвент.

Логотип французького науково-фантастичного конвенту / Фото з твітера 100Jibie

Наостанок варто відзначити, що представники компанії Capcom поки ніяк цю інформацію не коментували. А тому шанувальникам серії Street Fighter залишається лише сподіватися на те, що їхню думку все ж таки почують.

Порівняння двох логотипів / Фото з сайту Kotaku