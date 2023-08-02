Портал IGN опублікував ексклюзивний геймплейний ролик гри Lords of the Fallen. У відео показано видовищну і напружену сутичку з двома братами-босами Танкредом і Ренхольдом, які помістилися в одному тілі.

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Напружений бій з босом у Lords of the Fallen

Бій із цим монстром напружений і проходить у два етапи: спочатку бос використовує щит і зброю, а пізніше скидає обладунки, набуває лякливої зовнішності та нападає на гравця з подвоєною силою та люттю.

Цей ролик якнайкраще показує, що Lords of the Fallen – еталонна гра в жанрі souls-like, якою міг би пишатися навіть його творець – Хідетака Міядзака.

Важкий бій у Lords of the Fallen: дивіться відео

Реліз Lords of the Fallen запланований на 13 жовтня на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. У грі буде українська текстова локалізація.